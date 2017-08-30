СМИ сообщили о зарабатывающих на компенсациях за оплату ЖКХ ямальских чиновниках

Руководство Ямало-Ненецкого автономного округа могло превратить сферу ЖКХ в один из источников собственного обогащения, пишет «Независимая газета» в среду, 30 августа.

По данным издания, в 2012 году в регионе вдвое подняли тарифы на горячую воду, а затем сделали все компании и жителей региона льготниками и стали платить компенсационные выплаты из бюджета компании, занимающейся теплоснабжением «Ямалкоммунэнерго».

Предприятие, как пишет «НГ», было создано незадолго до того Михаилом Гилевым — заместителем гендиректора компании «Интертехэлектро – Новая генерация», принадлежащей Артему Бикову, чью «Корпорацию СТС» губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сделал стратегически партнером округа в 2011 году.

Именно Гилев, уйдя из «Ямалкоммунэнерго» на пост главы департамента по тарифной политике, энергетике и жилищно-коммунальному комплексу, отдал распоряжение о резком увеличении тарифов.

В 2012 году компенсационные выплаты компании, по данным издания, составила 6 миллионов рублей, в 2013-м — 831 миллион. Затем суммы выплат ежегодно составляли уже миллиарды рублей. По итогам 2017 года, это будет примерно 8,5 миллиардов рублей.

В начале компенсацию пришлось оплачивать муниципалитетам. Однако не все из них на это согласились. Представители Шурышкарского района пожаловались в районную прокуратуру, где признали, что подобные выплаты противоречат бюджетному кодексу. Однако после вмешательства окружного прокурора Александра Герасименко проверка прекратилась.

Как пишет «Независимая», жалобы на губернатора и его администрацию, поступающие в Генпрокуратуру, спускаются обратно в регион и остаются без должной реакции из-за того, что руководитель Главного организационно-инспекторского управления надзорного ведомства Андрей Некрасов и Герасименко раньше работали вместе в Тюменской области.

Подозрения журналистов также вызывают некоторые инвестиционные фонды, возглавляемые близкими к губернатору людьми, которым также поступают миллиарды бюджетных рублей в ЯНАО. При этом о деятельности этих организаций практически ничего неизвестно.

Один из фондов вложил не менее 1,6 миллиардов рублей в Ямальский лесопромышленный комбинат, но окружные предприниматели, по данным газеты, не видели выпускаемой комбинатом продукции и завозят лес из других регионов.