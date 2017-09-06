В Госдуме назвали выступление паралимпийцев под нейтральным флагом унижением

Выступление российских паралимпийцев под нейтральным флагом — это унижение для страны. Такое мнение выразил заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, слова которого приводит «Чемпионат.com».

«Выступление под нейтральным флагом наших паралимпийцев – это не способ решения проблемы, а даже унижение спортсменов и страны в целом. Надо продолжать бороться, использовать юридические методы и надеяться, что политический вектор сменит свое направление», — заявил Лебедев.

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По его словам, в отказе Международного паралимпийского комитета (МПК) Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации «больше политики, чем спорта».

Ранее 6 сентября президент МПК Филипп Крейвен сообщил, что отстранение ПКР было продлено по рекомендации рабочей группы. При этом российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. На данный момент они не могут выступать на международных соревнованиях и завоевывать лицензии на поездку на Паралимпийские игры в Пхенчхане.

В начале августа 2016 года МПК приостановил членство ПКР в организации и не допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Это было сделано по итогам доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Вопрос о восстановлении членства ПКР обсуждался в мае этого года, но решение МПК осталось неизменным.