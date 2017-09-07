Песков заявил об отсутствии планов на встречу лидеров «нормандской четверки»

Владимир Путин, Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Петр Порошенко в 2015 году

Договоренностей по встрече или телефонным переговорам лидеров стран «нормандской четверки» — России, Германии, Франции и Украины — пока нет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 7 сентября.

На соответствующие вопросы журналистов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель Кремля ответил отрицательно.

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В последний раз руководители четырех стран-участниц переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины провели телефонный разговор 22 августа. Они сообща поддержали решение контактной группы объявить режим прекращения огня перед учебным годом.

Месяцем ранее президенты России, Франции, Украины и канцлер ФРГ по итогам телефонной беседы потребовали немедленно прекратить нарушение режима перемирия.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года руководители России, ФРГ, Франции и Украины утвердили в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение в регионе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, а также законодательное закрепление особого статуса региона.