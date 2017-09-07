Альфа-банк и KEXIM поддержат развитие российско-корейской торговли

Альфа-банк и Экспортно-импортный Банк Кореи (KEXIM) планируют выделить 500 миллионов долларов в ближайшие пять лет на поддержку экспортно-импортных торговых контрактов, а также реализацию проектов при участии российских и южнокорейских контрагентов. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан в рамках Восточного экономического форума. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Альфа-банк уже профинансировал торговые контракты между Россией и Южной Кореей на общую сумму в 1,1 миллиарда долларов, включая поставки электроники, бытовой техники, автомобилей корейских марок. При этом на протяжении последних лет KEXIM и Альфа-банк последовательно наращивали объемы партнерства.

Согласно подписанному на ВЭФ меморандуму, текущий возобновляемый лимит Альфа-банка в KEXIM, действующий два года, увеличен с 290 до 350 миллионов долларов. На горизонте пяти лет стороны считают достижимой цель по наращиванию объемов финансирования российско-корейской торговли до 500 миллионов долларов.

Претендовать на финансирование вправе заемщики, имеющие как импортные, так и экспортные контракты с корейскими компаниями или их российскими дочками. Средства могут быть выданы как в долларах США, так и в рублях на реализацию российско-корейских проектов, закупку товаров и оборудования корейского производства, пополнение оборотного капитала. При этом банки-партнеры готовы предоставлять, в том числе, долгосрочное кредитование.

Подписание меморандума — новый шаг в развитии отношений Альфа-банка и KEXIM. Готовность сторон увеличить объемы кредитования, невзирая на современный международный контекст — это не только свидетельство крепкого доверия между партнерами, но и важная поддержка розничного бизнеса обеих стран.