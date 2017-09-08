Компании «Норникель» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Со стороны антивирусной компании документ подписал генеральный директор Евгений Касперский, со стороны промышленной корпорации — вице-президент «Норникеля», руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гаумянов.

Руководители обменялись подарками и обсудили ожидаемые результаты совместной работы. Соглашение заключено на три года, но представители обеих компаний признали, что речь о долгосрочных планах.

«Меняется модель угроз в отношении нашей компании, усиливаются угрозы с точки зрения киберпреступности. И надо вовремя ставить заслон от киберпреступников и защищать наши предприятия», — сказал Гаумянов.

По его словам, «Норникель» долго изучал представленные на рынке компании, которые занимаются кибербезопасностью, и пришел к выводу, что наиболее компетентной в данном вопросе является «Лаборатория Касперского». Со своей стороны Касперский пообещал сделать все, чтобы защитить объекты корпорации.

Помимо кибербезопасности, в рамках сотрудничества компании разработают совместные образовательные проекты. По словам гендиректора антивирусной компании, они будут включать в себя обучающие игры для сотрудников.