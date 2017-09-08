Сбивший людей на остановке по шоссе Энтузиастов получил 2,5 года колонии

Лефортовский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии водителя автомобиля Skoda, сбившего 13 человек на остановке трамвая на шоссе Энтузиастов в ноябре 2016 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД в пятницу, 8 сентября.

Мужчина был признан виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Следователи установили, что в момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.

15 ноября 2016 года стало известно об аресте 30-летнего Карена Антонова, управлявшего автомобилем Skoda. Тогда же сообщалось, что мужчина работал таксистом. Во время допроса он рассказал, что находился за рулем более суток и направлялся в хостел. Он уснул во время движения, из-за этого его автомобиль Skoda столкнулся c другой машиной и заехал на трамвайную остановку. Авария произошла вечером в воскресенье, 13 ноября, возле дома №7 на шоссе Энтузиастов в Москве.