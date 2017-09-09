Пытавшийся остановить угонщика американец угодил под колеса собственной машины

В американском штате Огайо мужчина попал под колеса собственного автомобиля, пытаясь остановить угонщика. Видео с места событий публикует New York Post.

Владелец машины остановился на заправочной станции, оставив автомобиль заведенным. Этим обстоятельством воспользовался похититель.

Увидев, что машину угоняют, мужчина попытался этому помешать. Однако злоумышленник нажал на педаль газа, переехав владельца автомобиля, и скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает угонщика. О состоянии пострадавшего не сообщается.