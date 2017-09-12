Американские воры угнали джип с находящимся в прицепе покойником

Видео: New York Post

Около одного из мотелей в городе Альбукерке (американский штат Нью-Мексико) неизвестные угнали джип с прицепом, внутри которого находился гроб с покойником. Об этом сообщает New York Post.

По словам полицейских, американская пара направлялась из Оклахомы в Нью-Мексико, чтобы похоронить там своего родственника. На ночь они остановились в мотеле. Не обнаружив утром машины на парковке, они обратились в полицию. Через четыре часа стражам порядка удалось найти брошенный автомобиль с прицепом и усопшим.

В настоящее время сотрудники органов правопорядка разыскивают угонщиков. Муж и жена продолжили свой путь в Киртленд, где собираются произвести захоронение.