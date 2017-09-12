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Renault представил концепцию автомобиля будущего

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Французский автомобильный концерн Renault представил концепцию автомобиля будущего SYMBIOZ на Международном автосалоне во Франкфурте. Об этом рассказал корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

Демонстрационный автомобиль на базе SYMBIOZ будет доступен для тест-драйва в конце 2017 года. «Концепция открывает новые возможности для дизайна, образа жизни человека и использования энергии в соответствии с философией Renault Easy Life. SYMBIOZ предполагает, что к 2030 востребованными станут автономные, электрические, интегрированные автомобили, которые будут взаимодействовать с умными домами, городами, другими автомобилями и дорожной инфраструктурой», — рассказали создатели машины.

«Начиная с сегодняшнего дня и до 2030 года мы будем предлагать различные проекты в области автономного вождения, которые значительно улучшат жизнь наших клиентов и позволят им по-другому взглянуть на возможности своего автомобиля. Эти идеи уже сегодня находят отражение в серийных автомобилях Renault», — подытожил директор по конкурентоспособности группы Renault Тьерри Боллоре.

В августе сообщалось, что Renault подписал с иранскими компаниями соглашение о создании совместного предприятия (СП) по сборке легковых автомобилей мощностью 150 тысяч машин в год.

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