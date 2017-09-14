Участник голосования «Эмми» назвал «Мир дикого запада» претенциозным дерьмом

Один из членов Американской телевизионной академии, которая ежегодно организует премию «Эмми», анонимно обрушился с критикой на сериалы, номинированные на награду в 2017 году. Его письмо приводит The Holllywood Reporter.

«Насколько мне известно, я единственный человек, который ненавидел "Карточный домик" с самого начала. Он кажется помпезным и никогда мне не нравился, но я смотрю каждый сезон, чтобы посмотреть, не стал ли он лучше. И каждый раз — "не-а"!» — заявил кинолюбитель.

«Я пытался полюбить "Мир дикого запада", но пока я смотрел его, я не мог отделаться от мысли, какое же это претенциозное дерьмо. Я знаю, что должен быть поражен "Рассказом служанки", но он чересчур монотонный для меня», — добавил критик. Он отметил, что в номинации «Лучший драматический сериал» проголосовал за проект «Это мы».

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Говоря о комедийных картинах, член телевизионной академии назвал несмешными сериалы «Атланта», «Мастер не на все руки» и «Американская семейка», а также раскритиковал «Черную комедию» за попытки учить и отчитывать зрителя. Лучшим сериалом в этой категории он посчитал «Кремниевую долину».

В июле стали известны номинанты на премию «Эмми». 69-я церемония вручения награды состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. Мероприятие проведет телеведущий Стивен Кольбер.

Премия «Эмми» за выдающиеся достижения в шоу и сериалах — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.