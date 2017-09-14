В ОКР отреагировали на сообщения о попытках отстранить россиян от ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) спокойно относится к информации о попытках отстранить россиян от участия в зимних Олимпийских играх-2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил глава организации Станислав Поздняков. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Это уже не первая попытка этой группы антидопинговых агентств нагнетать истерию вокруг участия российской команды в Пхенчхане. Мы это уже слышали некоторое время назад и достаточно спокойно относимся к такого рода нападкам», — сказал Поздняков.

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Функционер также обвинил работников института национальных антидопинговых организаций (NADO) в отсутствии профессионализма. «Хотел бы отметить, что выступление NADO в этой части у нас в олимпийском комитете вызывает лишь сожаление и говорит о непрофессионализме и незнании всей полноты картины со стороны этих уважаемых господ», — сказал он.

Ранее в четверг британская газета The Guardian сообщила о новой попытке отстранить россиян от ОИ-2018. По информации издания, с такой инициативой выступили руководители 17 организаций, входящих в институт NADO. Решение было принято на встрече членов NADO, состоявшейся в Денвере. Среди участников были представители США, Великобритании и Канады.