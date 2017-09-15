Нарышкин открыл выставку в честь советского разведчика Кима Филби

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин открыл выставку, посвященную легендарному советскому разведчику Киму Филби «Ким Филби в разведке и жизни». Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает ТАСС.

На церемонии открытия Нарышкин заявил, что Филби был «человеком удивительной судьбы и профессионалом высочайшего класса». «Филби вошел в историю и смог сделать многое, чтобы ход истории изменился в пользу добра и справедливости. Он — великий гражданин мира», — отметил он.

На выставке представлены, в частности, рассекреченные документы Службы внешней разведки, основанные на добытой Филби информации. Материалы представлены публике впервые. Выставка открылась в Доме Российского исторического общества и продлится до 5 октября.

Экспозиция приурочена к столетию создания Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Отмечается, что это только начало серии мероприятий, посвященных памяти Филби. Первый канал анонсировал премьеру фильма «Ким Филби. Тайная война». В сентябре также состоится презентация портрета Кима Филби кисти художника Александра Шилова — полотно будет представлено на выставке «Они сражались за Родину».

Ким Филби был лидером «Кембриджской пятерки», группы агентов советской разведки, в 1930-х — 1950-х годах работавших в спецслужбах и МИД Великобритании, и добывавших исключительно важную стратегическую информацию. В 1963 году Филби по нелегальным каналам переправили в СССР, где он выступал в роли консультанта и аналитика в вопросах, касающихся организации противодействия западным спецслужбам. Разведчик скончался в Москве в 1988 году.