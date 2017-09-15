Интернет и СМИ
 

Найден способ найти скрытые сервисы в Tor

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В анонимной сети Tor обнаружен ресурс, позволяющий искать скрытые сайты. Об этом сообщило издание Bleeping Computer.

Портал носит название Ichidan и располагается по адресу ichidanv34wrx7m7.onion. Судя по всему, поисковик — улучшенная версия Shodan, системы, которая позволяет осуществлять поиск данных о сайтах.

По мнению исследователю безопасности Виктору Геверсу (Victor Gevers), «Ichidan — это просто находка». С его помощью эксперт смог обнаружить несколько скрытых сайтов, а также выявил в них серьезные проблемы с безопасностью. Оказалось, что они имеют несколько незащищенных к подключению портов.

В марте этого года стало известно, что масштабная атака на серверы хостинг-провайдера Freedom Hosting II привела к резкому сокращению числа пользователей сети: из 30 тысяч остались активны не более 4,4 тысячи. Поиск при помощи Ichidan подтверждает эти данные.

В апреле специалисты испанского университета Деусто обнаружили, что анонимная сеть Tor часто использует данные из обычного интернета, что ставит под угрозу приватность пользователей.

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