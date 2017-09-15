За неделю истребители ВКС пять раз перехватили иностранные самолеты-разведчики

За минувшую неделю истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков у границы. Об этом сообщается в пятничном номере газеты «Красная звезда» Министерства обороны страны, передает РИА Новости.

Всего за этот период воздушную разведку вдоль российских границ вели 37 летательных аппаратов. Большая часть из них была обнаружена на западном стратегическом направлении — 25, один — на юго-западном, восемь — на арктическом и три — на восточном.

При этом нарушений российского воздушного пространства не было.

Как отмечается, неделе ранее были совершены девять вылетов. 1 сентября сообщалось о восьми перехватах воздушных целей у границ России за неделю, всего тогда было зафиксировано 24 разведывательных полета.