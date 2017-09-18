69-я параллель
 

Геймеры помогли поставить рекорд по массовому исполнению песни в Дудинке

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Рекорд по массовому исполнению песни в ходе празднования 350-летия Дудинки помогли поставить игроки World of Warships. Об этом «Ленте.ру» сообщили в понедельник, 18 сентября, в компании, разработавшей эту онлайн-игру.

В результате, неофициальный гимн города «В синих южных морях» спели на минувших выходных на Набережной площади 5500 человек. Притом, что численность населения Дудинки составляет 23 тысячи человек. Достижение зафиксировали эксперты «Книги рекордов России».

В августе разработчики World of Warships получили письмо от игрока с просьбой помочь со сбором средств на реализацию проекта. В своем обращении молодой человек отметил, что среди геймеров много «любителей кораблей и моря», людей с уважением относящихся к работникам Дудинского морского порта, которому исполняется 80 лет в нынешнем году.

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