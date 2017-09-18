Мессенджер Slack подорожал до 5 миллиардов долларов

В ходе последнего раунда финансирования от потенциальных инвесторов проекта, мессенджер для рабочей переписки Slack смог привлечь 250 миллионов долларов, стоимость всей компании оценили в 5,1 миллиарда, пишет Financial Times.

По данным издания, большая часть инвестиций поступила от фонда Vision Fund японской группы SoftBank. Исполнительный директор Slack Стюарт Баттерфилд рассказал, что этот фонд намерен остаться инвестором компании и готов продолжить инвестировать в развитие мессенджера. Топ-менеджер добавил, что в будущем компанию выведут на биржу. Однако первичное публичное размещение акций (IPO), по его словам, состоится не ранее 2018 года.

Во время прошлого раунда привлечения инвестиций, который состоялся в апреле 2017 года, Slack оценивался в 3,8 миллиарда долларов.

Slack — корпоративный мессенджер, запущенный в 2014 году. Является одним из самых быстрорастущих приложений. В настоящее время им пользуются ежедневно порядка пяти миллионов человек. Создан Стюартом Баттерфилдом, сооснователем фотохостинга Flickr.