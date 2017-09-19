Создателей крипторубля позвали на Ленинградскую АЭС

Создатели крипторубля могли бы разрабатывать проект на базе нового технопарка в Сосновом Бору, который формируется на месте Ленинградской атомной электростанции (АЭС). Об этом во вторник, 19 сентября, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает РИА Новости.

«Мы много думали, как их использовать в дальнейшем, в том числе — под современный технопарк, а сейчас возникла идея предложить эту площадку под создание инновационных энергоемких производств», — сказал Дрозденко.

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Освобождающиеся в ходе строительства АЭС площади будут доступны в 2018 году, отметил он. Помимо IT-кластера там смогут разместиться наукоемкие производства в сфере радиомедицины, фармакологии.

Президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Ходачек заявил, что потенциал этих мощностей вполне успешно может быть реализован в качестве современного технопарка. «Что же касается криптовалюты, то в Российской Федерации нет четкого закона, который регулировал бы эту область. Поэтому пока не очень ясно, как реализовывать подобные инициативы», — сказал он.

14 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила криптовалюты с финансовыми пирамидами. Ранее она заявляла, что не допустит использования в России цифровых денег, так как активные расчеты ими создадут риск подрыва денежного обращения.

30 августа полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что профицит электроэнергии в регионе может быть использован для майнинга биткоинов.

По данным Digiconomist, энергозатраты на майнинг популярных криптовалют сравнимы с уровнем потребления энергии отдельных государств, таких как, например, Тунис и Хорватия.

В Минэкономразвития обещали проработать идею крипторубля вместе с ЦБ и Минфином. Сейчас оборот криптовалют в России никак не регулируется.