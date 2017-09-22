Спикера сербского парламента довела до слез депутат от оппозиции

Спикера парламента Сербии (Скупщины) Майю Гойкович довели до слез во время обсуждения закона об образовании и воспитании. Видео публикует RTS. Депутат от оппозиционной Демократической партии Александра Ерков обвинила председателя в том, что та не дала выступить парламентарию Люпке Михайловски —инвалиду-колясочнику, подвергнув ее таким образом дискриминации. Гойкович ответила, что это оскорбительное утверждение, поскольку в ее семье также есть человек с ограниченными возможностями. После этого спикер в слезах покинула заседание парламента.