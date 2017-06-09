Агрессивный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании

Пассажир авиакомпании Ryanair заставил расплакаться сотрудницу европейского лоукостера. Об этом пишет издание Mirror, опубликовавшее видео случившегося в Брюссельском аэропорту в Бельгии.

По предварительным данным, работница Ryanair по имени Сабрина (Sabrina) отказалась пустить в самолет американского путешественника, так как у него не было при себе посадочного талона. Тогда мужчина, личность которого не раскрывается, рассердился и начал выражать свое возмущение. В конце концов женщина не выдержала и расплакалась.

Когда другой пассажир Ryanair попытался вступиться за Сабрину, американец начал оскорблять его, уничижительно отзываясь о внешности попутчика. Пока неизвестно, позволили ли агрессивному туристу в конце концов улететь рейсом Ryanair. В авиакомпании сообщили, что расследуют данный инцидент.

