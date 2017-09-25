В Пушкинском музее покажут «Гамлета» на языке жестов

В ГМИИ имени Пушкина с 25 сентября по 1 октября пройдет «Инклюзивный фестиваль», объединяющий мероприятия для посетителей с особыми потребностями и музейных профессионалов. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В программу мероприятия вошли спектакль «Гамлет» на языке жестов, пластические мастер-классы с незрячими актерами, занятия с искусствоведами музея, а также лекции, концерты и кинопоказы.

По словам организаторов фестиваля, цель проекта — «преодоление физических и коммуникативных барьеров, а также обмен ощущениями, знаниями и впечатлениями, связанными с посещением музея у разных категорий посетителей».

Помимо этого в учреждении пройдет научно-практическая конференция, посвященная формированию доступной среды в музейном пространстве.

В ноябре 2016-го в ГМИИ состоялась выставка тактильных картин для незрячих людей.