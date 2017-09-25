Индустриальная биеннале современного искусства охватила 27 городов Урала

Государственный центр современного искусства в составе «РОСИЗО» открыл 4-ю Индустриальную биеннале современного искусства на Урале 14 сентября. Гендиректор «РОСИЗО» Сергей Перов рассказал «Ленте.ру» об особенностях выставки.

«В этом году Уральская индустриальная биеннале вышла на новый профессиональный уровень — расширилась география проекта, охватившая 27 городов Уральского региона, задействованы масштабные индустриальные пространства, в состав художников основного проекта и спикеров образовательных программ вошли звезды мировой арт-сцены, трендсеттеры в области культуры», — поведал Перов.

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По словам главы «РОСИЗО», мероприятие привлекло множество посетителей и получило «восторженные отзывы представителей международного профессионального сообщества». «Это пример общей тенденции возрастающего интереса публики к современному искусству», — подчеркнул он.

Биеннале продлится до 12 ноября. На ней представлены работы таких художников, как Тимофей Радя, Людмила Калиниченко, Александр Баженов, Руди Дессельер, Ханналеен Хейска, Флориан Граф и Сергей Потеряев.

