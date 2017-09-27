В РПЦ озаботились национализацией песен «Эх, дороги» и «Темная ночь»

Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что нужно национализировать песни «Темная ночь», «Эх, дороги», «Летят перелетные птицы» и ряд других произведений, созданных по государственному заказу. Представителя Русской Православной Церкви в среду, 27 сентября, цитирует «Интерфакс».

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«Это вопрос очень серьезный и очень сложный с юридической точки зрения, но эти произведения, которые я перечислил, и множество других мы должны вернуть в оборот», — сказал Щипков в ходе заседания межфракционной группы Госдумы по защите христианских ценностей.

Он объяснил необходимость национализации тем, что «сегодня большинство этих песен, произведений мы не слышим, потому что у них есть наследники, которые требуют деньги за то, чтобы эти песни звучали на нашем телевидении и радио», и посетовал, что «вместо этих замечательных песен мы слушаем откровенную халтуру».

В сентябре Московская патриархия предложила установить монополию на слово «православный» путем внесения поправок в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Не связанные непосредственно с Русской православной церковью (РПЦ) не должны иметь права использовать в своих названиях слово «православный», заявили в каноническом подразделении Церкви.

