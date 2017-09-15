РПЦ предложила установить монополию на слово «православный»

Московская патриархия предложила внести поправки в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Они должны запретить общественным объединениям, не связанным непосредственно с Русской православной церковью (РПЦ), использовать в своих названиях слово «православный». Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает РИА Новости.

Как пояснила агентству глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), подобные меры необходимы для того, чтобы «не вводить в заблуждение граждан».

«Сейчас назревает вопрос о праве других, нерелигиозных, организаций включать в свои наименования сведения о вероисповедании. У нас есть целый блок организаций — некоммерческих, коммерческих, — которые включают в свои наименования слово "православный", показывают свое особое отношение к православной церкви», — отметила она.

Материалы по теме Бойцы «Христианского государства» Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ

Чернега добавила, что зачастую подобные организации представляют свою деятельность так, будто она осуществляется по благословению церковных иерархов и одобряется церковью.

Ранее в сентябре адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился в правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности членов движения «Христианское государство — Святая Русь». По его словам, руководители более 100 кинотеатров получили от них угрозы поджогов и физической расправы в случае показа фильма «Матильда».

В январе активисты «Христианского государства» разослали в российские кинотеатры письма с требованием отказаться от проката ленты. Учитель пожаловался на экстремистов в Генпрокуратуру, отметив, что нападки «странным образом совпали по времени и тональности» с критикой Поклонской в адрес его фильма. Депутат и православные активисты открестились от связи друг с другом.