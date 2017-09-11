РПЦ осудила романтизацию курения и алкоголя в кино

Кинематограф не должен показывать курение и употребление спиртных напитков в привлекательном свете. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает ТАСС.

«Убрали рекламу курения, и в фильмах тоже намного реже курят сегодня, это, безусловно, приносит свой эффект. Потому что на этот счет есть социальный заказ, который с помощью кинематографа реализуется, это факт», — сказал он.

«Есть такое понятие, как романтизация. Вот выпивший человек, это на уровне шутки у нас, давайте его пожалеем. Безусловно, такого человека надо пожалеть, такой человек нуждается в помощи, чтобы в таком состоянии он больше не был. Но здесь никакого заигрывания быть не может, никакого умиления», — подытожил Легойда.

Он добавил, что «есть десятки тем, которые стали присутствовать в общественной жизни тех же Соединенных Штатов Америки, потому что было мощнейшее участие кинематографа, поэтому это очень важно, эти образы».

В августе сообщалось, что Легойда предложил запретить «лицемерную рекламу безалкогольного пива».