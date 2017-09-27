Промсвязьбанк расширил предложения факторинга в регионах

Промсвязьбанк существенно расширил портфель факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Предложение удалось увеличить благодаря снижению банком в 2017 году требований к объемам выручки дебиторов по факторингу с 2 миллиардов до 500 миллионов рублей.

В результате за 8 месяцев 2017 года суммарный объем портфеля факторинга Промсвязьбанка в данном сегменте вырос на 33 процента и превысил 12 миллиардов рублей.

«В регионах активно развивается факторинг для клиентов МСБ. Например, в Ульяновской области клиенты, заключившие договор факторинга, получают бесперебойное финансирование, а объем новых заявок постоянно растет», — прокомментировал Александр Карелин, вице-президент - управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка. —

Промсвязьбанк занимает 1 место по обороту факторинга в сегменте МСБ. В банке разработана программа, по которой после передачи фактору денежных требований, клиент в течение 1 рабочего дня получает финансирование в размере до 99% от суммы счета. Оставшаяся часть выплачивается после платежа покупателя.

Услуги факторинга представлены во всех офисах Промсвязьбанка для юридических лиц в 54 регионах России.

Получить подробную информацию о продукте можно по телефону горячей линии Факторинг ПСБ: 8-800-333-25-50 или на сайте кредитной организации