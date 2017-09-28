Нетерпеливый индийский жених избил будущую тещу и похитил ее дочь

В одном из сел индийского штата Раджастхан несовершеннолетнюю невесту похитили на глазах матери и брата. Видео с места событий, снятое одним из родственников, публикует The Daily Mail.

Женщина не хотела отдавать дочь замуж до наступления совершеннолетия и попыталась защитить ее. Тогда будущий зять по имени Шаукат вместе с другом избили женщину. Младший брат невесты вступился за сестру и мать, попытавшись палкой отогнать злоумышленников.

Отдать девушку замуж за Шауката пообещал ее отец. Законный брак в этом возрасте невозможен, поскольку невесте не исполнилось 18 лет.