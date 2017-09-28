Квята позвали в другую гоночную серию

Гонщик Даниил Квят, временно отстраненный от участия в Гран-при «Формулы-1», получил предложение от российской серии Mitjet. Об этом сообщается на странице чемпионата в Facebook.

«Даниил Квят, в трудную минуту российская гоночная серия Mitjet призывает тебя не отчаиваться! Мы предлагаем тебе следующий сезон провести именно в серии Mitjet! Драйв и великолепную атмосферу соперничества гарантируем! Тем более что "Сочи-Автодром", где базируется наша серия, тебе отлично знаком. С нас — пара бесплатных тренировок! Решайся», — говорится в сообщении.

«Митджет 2.0» (Mitjet 2.0) — кузовной чемпионат по автомобильным кольцевым гонкам в России. Участие в гонках является коммерческим.

Материалы по теме Квят, Квят, Квят Единственного российского пилота «Формулы-1» ненавидят соперники и боссы

26 сентября Квят был выведен из состава команды Toro Rosso и заменен на французского гонщика Пьера Гасли. Это решение руководство команды объяснило нереализованным потенциалом россиянина.

После 14 этапов «Формулы-1» нынешнего сезона Квят с четырьмя очками в активе занимает последнее, 19-е место в личном зачете пилотов.