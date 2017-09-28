На ремонт и оборудование больниц Мурманская области выделила полмиллиарда рублей

Из бюджета Мурманской области в 2017 году на реконструкцию, строительство и капремонт медучреждений выделяется более 360 миллионов рублей. Об этом, как говорится на сайте администрации региона в четверг, 28 сентября, заявила губернатор Марина Ковтун.

Еще около 186,5 миллионов в области потратят на закупку медицинского оборудования и мебели.

Ковтун проверила расходование средств в ходе капитального ремонта родильного дома №1, а также закупке нового оборудования эндоскопического отделения и центрального операционного блока Мурманской городской больницы скорой медицинской помощи.

В частности, в учреждении появились специальные эндоскопические стойки, позволяющие выявлять многие заболевания на ранних стадиях, а также современный наркозно-дыхательный аппарат.