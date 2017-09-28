Культура
 

Хабенский сходил в стриптиз-клуб и раздвоился

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В сети появился трейлер фильма «Селфи». Ролик появился на YouTube-канале Novoekino в четверг, 28 сентября.

Главную роль в картине по роману «Духless 21 века. Селфи» Сергея Минаева исполнил Константин Хабенский. Он играет успешного писателя. В клипе он посещает стриптиз-клуб и ездит на дорогих машинах, но в какой-то момент обнаруживает, что у него появился двойник, который подменил его в жизни.

В фильме также снялись Федор Бондарчук и Анна Михалкова. Режиссером выступил Николай Хомерики.

Лента выйдет на экраны 1 февраля 2018 года.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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