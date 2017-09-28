Хабенский сходил в стриптиз-клуб и раздвоился

В сети появился трейлер фильма «Селфи». Ролик появился на YouTube-канале Novoekino в четверг, 28 сентября.

Главную роль в картине по роману «Духless 21 века. Селфи» Сергея Минаева исполнил Константин Хабенский. Он играет успешного писателя. В клипе он посещает стриптиз-клуб и ездит на дорогих машинах, но в какой-то момент обнаруживает, что у него появился двойник, который подменил его в жизни.

В фильме также снялись Федор Бондарчук и Анна Михалкова. Режиссером выступил Николай Хомерики.

Лента выйдет на экраны 1 февраля 2018 года.