Кремль отреагировал на информацию о российских военнопленных в Сирии

Сообщения СМИ о пленении боевиками в Сирии российских военнослужащих не следует воспринимать как официальную информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 4 октября.

«Поэтому, конечно, нужно представить более заслуживающее доверия подтверждение этому. Но, еще раз повторяю, эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами [России]», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве озабочены судьбой этих граждан.

3 октября подконтрольное «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) агентство «Амак» опубликовало видео с двумя якобы захваченными военными. На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем. По его словам, он уроженец Ростовской области. Он также называет имя второго человека — Цуркану Григорий Михайлович. На лицах обоих заметны следы побоев. По данным Telegram-канала Mash, отец Заболотного является командиром казачьей дружины.

В Минобороны России заявили, что на территории Сирии не происходило никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих.

«Амак» заявил о гибели российского военного и попадании еще двоих в плен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 28 сентября. Военное ведомство опровергло эти данные в тот же день.