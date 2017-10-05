На Ямале дополнительно потратят 45 миллионов рублей на жилье многодетным семьям

На приобретение или строительство жилья взамен гарантированному земельному участку для многодетных семей в Ямало-Ненецком автономном округе выделят дополнительно 45 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте правительства региона в четверг, 5 октября.

Средства распределят между 35-ю заявителями. С начала года аналогичные пособия получили 72 ямальские семьи. «Из них 53 семьи обзавелись жильем, остальные пока занимаются подбором жилых помещений. С начала года на эти мероприятия было выделено 95 миллиона рублей», — отмечено в тексте.

По подсчетам администрации, жилищные условия в этом году улучшат около полутысячи ямальцев.

Размер субсидии составляет 30 процентов от стоимости жилья, исходят из количества членов семьи, норматива 18 квадратных метров на человека и стоимости одного квадратного метра, установленной Минстроем для ЯНАО.