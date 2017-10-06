Названы главные недостатки российских отелей

Главными вещами, которые разочаровывают туристов в российских отелях, стали безответственность и бережливость, с которыми они сталкиваются при заселении. Об этом сообщается в исследовании компании Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 6 октября.

Отмечается, что под безответственностью туристы понимают несоблюдение договоренностей. Например, один из путешественников пожаловался на то, что «вместо забронированного люкса с кухней, который оказался занят, предложили два двухместных номера экономкласса без кондиционеров и без кухни». «В качестве альтернативы предложили временно поселиться в еще не открытый для гостей отель. Так и прожил весь отпуск как гастарбайтер в недострое», — сообщил один из клиентов сервиса.

Второе место в списке раздражителей заняли насекомые в номерах. На третьем оказалась грязь в отелях.

Также туристы жаловались на сырость в номерах, отсутствие ремонта, старую мебель и неудачный, по их мнению, дизайн интерьера. Последние три строчки в топ-10 заняли гиперопека со стороны хозяев, а также их экономность и странности.

В конце сентября сообщалось, что две трети путешественников, которые этим летом провели отпуск в Сочи, не готовы возвращаться на курорт в следующем году. В числе причин туристы назвали грязь в отелях и непрофессионализм обслуживающего персонала.