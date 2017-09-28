Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться

Две трети путешественников, которые этим летом провели отпуск в Сочи, не готовы возвращаться на курорт в июне-августе 2018 года. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали эксперты компании Biletix, которые провели опрос среди 1,3 тысячи российских туристов.

При этом 53 процента отдыхающих согласны порекомендовать Сочи в качестве направления отдыха своим знакомым и друзьям. Главным преимуществом курорта путешественники назвали благоприятный климат и красивую природу. Также в числе популярных ответов оказались развитая туристическая инфраструктура, чистота и выбор экскурсионных программ.

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Больше всего во время отдыха россиян расстраивали высокие цены, грязь в отелях и непрофессионализм обслуживающего персонала.

Кроме того, 20 процентов опрошенных заявили, что больше никогда не проведут свой отпуск в Сочи.

Ранее в сентябре сообщалось, что большинство туристов, отдохнувших в Крыму, пожаловались на высокие цены на полуострове.