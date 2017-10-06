Петербургская пенсионерка лишилась картин на 18 миллионов рублей

Петербургская пенсионерка заявила в полицию о краже из ее квартиры коллекционных картин. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По словам женщины, вор украл полотна кисти Василия Поленова и Константина Коровина. Ущерб она оценила в 18 миллионов рублей.

Картины — «Женщина в красном» Поленова и «Париж» Коровина — были похищены из дома на улице Глухая Зеленина, считающегося жильем бизнес-класса, пишет «Фонтанка». По информации газеты, злоумышленник мог проникнуть в квартиру, открыв дверь своим ключом, поскольку замок и окна целы.

«Женщину в красном» пенсионерка оценила в 10 миллионов рублей, «Париж» — в 8 миллионов. Опрошенные изданием искусствоведы согласились с такой оценкой.