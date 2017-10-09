Игрок НХЛ рассказал о поступающих угрозах убийства

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Джей Ти Браун, присоединившийся к акции протеста против дискриминации цветного населения США, рассказал о поступающих ему угрозах убийства. Об этом он написал в Twitter.

«Я получал расистские оскорбления и угрозы убийства, потому что некоторым не понравилось, как я попытался привлечь внимание к проблеме. Нужно уметь слушать людей с другими взглядами и вести диалог, если ты хочешь учиться, расти и меняться», — написал Браун.

Материалы по теме Уберите этого сукиного сына с поля За что звезды американского спорта ополчились на Трампа

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерс», состоявшегося 8 октября, Браун поднял вверх сжатый кулак (жест, известный как black power salute) во время исполнения американского гимна. Стоявшие рядом с ним одноклубники к акции не присоединились.

23 сентября президент США Дональд Трамп отозвал приглашение в Белый дом для чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорс» из-за действий игрока клуба Стефена Карри, выразившего публичные сомнения в целесообразности визита. В тот же день Трамп выступил с резкой критикой в адрес игроков Национальной футбольной лиги, проявляющих открытое неуважение к национальному гимну. Спортсмены опускаются на одно колено, берут друг друга под руки, поднимают вверх кулаки, остаются в раздевалках или разминаются в знак протеста против ущемления прав цветного населения страны.