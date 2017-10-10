В Москве изменены более шестидесяти маршрутов общественного транспорта

Маршрутная сеть городского наземного транспорта столицы «Магистраль» претерпела масштабное обновление, пишет «Комсомольская правда» во вторник, 10 октября.
С учетом новых данных о востребованности общественного транспорта изменены более шестидесяти маршрутов движения. В первую очередь, в центре города, где в прошлом году появились новые выделенные полосы.
Десять новых остановок, к примеру, добавилось у популярного кольцевого маршрута «Б» по Садовому кольцу, благодаря тому, что автобусы теперь следуют поверх тоннелей. Перемены позволят обеспечить более удобные пересадки с этого маршрута на метро: расстояние от остановки до входа на станцию «Серпуховскую» или «Октябрьскую» столичной подземки сократилось на 400 метров.
Сократилось и количество остановок на крупных пересадочных узлах, из-за чего раньше пассажирам приходилось бегать за автобусом десятки метров: у станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро все маршруты теперь отправляются от одного павильона.
Время движения по маршруту М 3, следующего от стадиона «Лужники» до «Семеновской», после обновления сократилось примерно на 45 минут за счет быстрого проезда Лубянской, Театральной и Боровицких площадей по выделенной полосе.
В обоих направлениях стало удобнее передвигаться, благодаря новым полосами для общественного транспорта по Сретенке, Большой Лубянке и проспекту Мира. Двустороннее движение автобусов 64-го маршрута также запущено на улице Плющиха.
Маршрут М2, следовавший от Филей до Китай-города с помощью новых выделенных полос продлен до Рижского вокзала. А экспресс-маршрут №903 теперь идет в сторону области прямо от метро «Проспект Мира».
Введение выделенных полос на Рязанском проспекте и Нижегородской улице позволило превратить маршрут М7 в полуэкспресс (от остановки «138-й квартал Выхина» до «Метро Китай-город»): автобусы будут останавливаться только в ключевых точках. Тем самым, маршрут становится альтернативой вечно перегруженной Таганско-Краснопресненской линии метро. Ночью этот же маршрут будет двигаться под обозначением Н7 с остановками у станций метро и в режиме «по требованию».
А еще, по просьбам граждан, маршрут М8 продлили до остановки «Дангауэровка».
Заработали и два полностью новых маршрута: М27 — от «Карачаровского путепровода» (юго-восток города) до метро «Парк Победы» и 144к — от «Улицы Кравченко» (на юго-запад) до метро «Октябрьская».
Изучить все изменения подробнее можно на сайте мэра Москвы, новых схемах, появившихся на остановках, а также с помощью мобильного приложения «Мосгортранса», которое само проложит вам оптимальный маршрут с учетом всех изменений.