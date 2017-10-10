Глава совета директоров «Трансойла» вошел в состав комиссии РСПП

Председатель совета директоров «Трансойла» включен в состав Комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Общероссийского объединения работодателей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщается в пресс-релизе компании.

Новый состав Комиссии утвердил президент РСПП 10 октября 2017 года.

При разработке предложений Комиссия РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре рассматривает транспортный комплекс России как единую систему, функционирующую в интересах экономики и создающую условия для динамичного социально-экономического развития страны.

В 2016 году Комиссией РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре, подкомиссиями рассмотрены и даны замечания и предложения, которые учтены полностью или частично, по более 120 проектам нормативных правовых актов и стратегических документов.

Игорь Ромашов начал карьеру на Октябрьской железной дороге, был в числе создателей одного из первых российских железнодорожных операторов, принимал активное участие в реформировании железнодорожной отрасли на посту руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, внес вклад в развитие логистического направления ПАО «НК «Роснефть», работая на посту вице-президента компании.