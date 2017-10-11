Дутерте рассказал о подаренных Россией автоматах Калашникова

Россия подарила военным Филиппин пять тысяч автоматов и 20 грузовиков для борьбы с терроризмом. Об этом заявил филиппинский президент Родриго Дутерте, его слова передает The Philippine Star.

«У нас будут Калашниковы, пять тысяч, и 20 армейских грузовиков. Это подарок России для борьбы с терроризмом. Транспорт прибудет 22 октября», — сказал он, добавив короткую фразу: «это бесплатно».

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Филиппины ведут войну с джихадистами на своей территории. Сражение за город Марави началось 23 мая 2017 года после того, как город захватили боевики, присягнувшие на верность ИГ. По официальным данным, за время боев погибли в общей 158 солдат, 87 мирных жителей и 774 боевика.

23 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Дутерте попросил у него современное оружие. «Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая», — сказал он. По его словам, оружие необходимо для борьбы с террористами. «Ваша страна является для нас надежным партнером», — сказал филиппинский лидер.