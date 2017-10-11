Водивший японцев за нос индеец-шифровальщик умер в США

В американском штате Нью-Мексико в возрасте 94 лет скончался один из последних шифровальщиков из индейского племени навахо. Об этом сообщает Task & Purpose.

Причиной смерти Дэвида Э. Паттерсона (David E. Patterson) стало воспаление легких. По словам родных, он был убежденным католиком, любил лото и бейсбол.

С 1943 по 1945 год Паттерсон служил морпехом на Маршалловых островах. Через три года после окончания службы он женился на девушке по имени Мэрион. У пары родилось семеро детей.

После армии он окончил колледж и стал социальным работником.

Так называемый код навахо, основанный на уникальном алфавите индейцев, начали использовать в 1942 году. Этот язык крайне трудный для изучения, в нем не было даже единых грамматических правил. Шифровальщики использовали его для передачи закодированных сообщений на всем Тихоокеанском театре военных действий.

Японские военные криптологи не смогли его расшифровать. Считается, что благодаря мастерству, быстроте и точности шифровальщиков навахо удалось спасти жизни тысяч американских военнослужащих.

