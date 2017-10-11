Со стрелков из цыганского поселка Екатеринбурга сняли обвинения в убийстве

С участников перестрелки на Депутатской улице в Екатеринбурге, которая произошла 3 сентября 2016 года, сняли обвинения в убийстве. Об этом в среду, 11 октября, со ссылкой на Дмитрия Душкина, адвоката Олега Шишова и Александра Дутова, сообщает издание Znak.

Душкин отметил, что закрыто дело, возбужденное по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»).

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«Следствие установило, что Шишов и Дутов действовали в рамках закона. Сначала было прекращено дело по статье "Убийство", позже следствие показало, что они не превысили допустимые пределы обороны». — пояснил адвокат.

5 сентября 2016 года в ГУ МВД по Свердловской области добровольно явились Шишов и Дутов. Они передали полиции карабин, из которого велась стрельба, и написали заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности «группы неизвестных лиц, устроивших массовые беспорядки, угрожавшие их жизни и здоровью, вечером 3 сентября на улице Депутатской». Спустя двое суток был задержан еще один из участников перестрелки — цыган по имени Дмитрий (его фамилия не называлась). Именно с его ссоры с Шишовым начался конфликт.

За два дня до этого в частном секторе у дома №65 по улице Депутатской произошел конфликт со стрельбой. По данным следствия, девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были госпитализированы, двое из них скончались в реанимации.