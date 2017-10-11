Глава сербского МИД спел для Эрдогана

Видео: RTS Sajt - Zvanični kanal / YouTube

Глава сербского МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина, организованного по случаю приезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спел в его честь песню на турецком языке. Видео опубликовал телеканал RTS на своем YouTube-канале.

Как сообщает телеканал BN Televizija, дипломат с микрофоном в руках подошел к столу, за которым сидел турецкий лидер вместе с супругой, а также президент Сербии Александр Вучич вместе с женой Тамарой. Дачич исполнил песню Osman Aga.

Министр иностранных дел Сербии любит исполнять песни на торжественных приемах. Так, в июне этого года он спел песню O Sole Mio бывшему министру иностранных дел Италии Франко Фраттини.

Турецкий лидер прибыл в Сербию с двухдневным визитом. На торжественном вечере, по данным BN Televizija, президенты обменялись подарками: Вучич презентовал Эрдогану ковер, а он в свою очередь подарил сербскому лидеру шахматы и велосипед.