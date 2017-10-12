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Власти Подмосковья отчитались о реализации программы «Светлый город»

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Более 23 тысяч фонарей установили и модернизировали на территории Подмосковья c начала года в рамках губернаторской программы «Светлый город». Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 12 октября.

«Всего в 2017 году запланировано построить новых и заменить на энергоэффективные 62,5 тысячи точек наружного освещения», — рассказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

В рамках программы 17,5 тысяч новых фонарей планируется установить вдоль региональных и муниципальных автодорог. Еще 45 тысяч точек наружного освещения планируется построить и модернизировать в рамках муниципальных программ, уточнил министр.

Отдельным направлением программы «Светлый город» является улучшение освещения так называемых «мест притяжения» — парков, скверов, пешеходных и туристических зон. До конца 2017-го специалистам предстоит организовать архитектурно-художественную подсветку 77 зданий и наружное освещение 55 парков, скверов и улиц.

«По итогам девяти месяцев уже улучшено освещение семи «мест притяжения» — сквера в поселке Сычево Волоколамского района, сквера имени Марии Рубцовой в городском округе Химки, комплекса памятников в городском округе Мытищи, Памятника знаку воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Малино Коломны и Мемориала Славы в Королеве», — перечислил Неганов.

9 октября глава региона Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов обратить внимание на необходимость обеспечения полнофункциональной работы системы уличного освещения.

Программа «Светлый город» была инициирована губернатором в начале 2017 года на основании обращений жителей. Ее задача — улучшение ситуации с освещенностью улиц, автодорог, дворов и общественных мест. В настоящее время лидерами по строительству новых линий освещения являются Серпухов, Истра, Мытищи, Чехов и Можайский район, лидеры по модернизации — Электрогорск, Подольск, Фрязино.

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