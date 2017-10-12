Налетчики в Москве бросили угнанный фургон с моноблоками  

На севере Москвы четверо неизвестных на машине спровоцировали ДТП и захватили, угрожая пистолетом, фургон с сотней компьютеров-моноблоков, а спустя 10 минут бросили его и свой автомобиль на проезжей части. Об этом в четверг, 12 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

«Имущество не похищено», — отметили в полиции. Возбуждено уголовное дело о разбое (статья 162 УК РФ).

Нападение произошло возле дома №8 во 2-м Новоподмосковном переулке. Преступники передвигались на Dodge Chrysler. Этот и захваченные ими автомобиль были обнаружены на улице Зои и Александры Космодемьянских.

В сентябре 2016 года пятеро неизвестных в масках проникли в здание Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ) через окно, связали скотчем охранников, взломали сейфы и ящики столов и скрылись, ничего оттуда не забрав.