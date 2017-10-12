Румыния отказала российскому телеканалу в лицензии

Румынский Национальный совет по телевидению и радио отказал российскому телеканалу RTR в получении лицензии. Об этом сообщает румынская версия Radio France Internacionale (RFI).

В ходе голосования за принятие решения выступили все девять членов совета, присутствовавших на заседании.

Член совета Валентин Жукан заявил RFI, что «существует опасность того, что этот телеканал будет представлять ложную информацию о Европейском Союзе и США. Речь идет, прежде всего, о пророссийских пропагандистских материалах, о так называемых fake news», — добавил он.

Представители RTR сообщили RFI, что продолжат добиваться лицензии на вещание.

О возможности начала вещания RTR в Румынии стало известно в августе. На руководящие должности канала планировалось назначить представителей телеканала RTR Moldova, которые ретранслирует программы «РТР-Планета». Офис RTR планировалось открыть в городе Яссы.