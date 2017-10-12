Американским школьникам предложили стать рабыней

Начальная школа в Фениксе (США) выпустила компьютерную игру Flight to Freedom о 14-летней рабыне. Она создана для обучения школьников, сообщает телеканал AZFamily.

В описании проекта говорится, что Flight to Freedom — это мультимедийный проект с интерактивными приключениями в разные моменты истории США. В одной из миссий действие разворачивается в 1848 году, а школьникам предлагают сыграть за 14-летнюю рабыню Люси, которая замышляет побег с плантации.

«Это не игра в каком-либо проявлении, потому что рабство — это не игрушки, и это недопустимо, когда речь заходит обо всех ужасах, которые творились в то время», — заявил правозащитник Ричард Крюс (Richard Crews).

После того как на игру обратили внимание правозащитники и родители школьников, ее сразу же запретили использовать. Противники Flight to Freedom считают, что главной проблемой игры является то, что игра выставляет рабство в США как норму.