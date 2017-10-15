Охотники за подарками в Екатеринбурге несколько часов стояли в очереди на холоде

Жители Екатеринбурга, желающие получить подарочные наборы косметики от парфюмерного магазина, начали выстраиваться у входа за несколько часов до открытия. Видеозапись, на которой запечатлена очередь, в воскресенье, 15 октября, опубликовало сетевое издание Ura.Ru.

Магазин по расписанию должен был открыться в 09:00. По словам очевидцев, картина напоминала очереди за водкой 90-х годов. Началась перепись по номерам. Женщина, пришедшая в начале восьмого, сообщила, что была 77-й.

Сотрудница магазина на вопрос журналистов ответила, что компания такого поворота не планировала. «Люди придумали сами себе, что им нужно занять очередь, чтобы получить эту бесплатную коробочку. Со стороны компании это не было задумано. Надо в первую очередь спросить у них, зачем они пришли в шесть утра», — сказала она.

По информации портала World Weather, в ночь на 14 октября погода в Екатеринбурге опускалась до минус 1 градуса.