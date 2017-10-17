В Москве пройдет Russian Internet Week 2017

В Москве 1, 2 и 3 ноября пройдет мероприятие Russian Internet Week 2017, посвященное отрасли высоких технологий. Мероприятие состоится в Экспоцентре на Красной Пресне.

В рамках RIW пройдут множество секций, посвященных разным темам: от цифровой экономики до PR и маркетинга.

Хедлайнеры форума — представители органов государственной власти (Минкомсвязь, Роскомнадзор, Государственная дума), топ-менеджеры крупнейших IT-компаний («Яндекс», Google, Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского»), представители крупнейших медиахолднигов и многие другие.

Кроме того, в этом году участники RIW первыми узнают самые подробные данные исследований «Цифровая экономика» и «Мобильная экономика Рунета».

Также в рамках RIW в течение трех дней будет функционировать выставка Internet EXPO.