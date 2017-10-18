«Газпром» построил половину первого участка «Силы Сибири»

Российский холдинг «Газпром» построил более 1095 километров газопровода «Сила Сибири». Об этом передает Rambler News Servise со ссылкой на сообщение компании.

«К настоящему времени построено более 1095 километров газопровода, или 50,7 процента от общей протяженности его первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска», — отметили в «Газпроме».

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В компании подчеркнули, что строительство «Силы Сибири» идет опережающими темпами.

В мае 2014 года Москва и Пекин подписали контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в год по трубопроводу «Сила Сибири», который должен стать одной из крупнейших газовых магистралей России. Она соединит месторождения в Иркутской области и Якутии с Амурским газоперерабатывающим заводом. Оттуда топливо направят в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китай.

Российско-китайское соглашение заключено сроком на 30 лет, стоимость контракта составила 400 миллиардов долларов. Предполагается, что первые поставки по «Силе Сибири» могут начаться в 2018 году.