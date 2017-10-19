Украина вернула в собственность часть границы с Венгрией

В государственную собственность Украины возвращены 34 земельных участка вдоль границы с Венгрией. Соответствующее решение принято судом, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«На сегодняшний день в целом на всех участках границы судебные решения в пользу государства приняты в отношении 51 участка. На рассмотрении находится еще около 70 таких дел. Кроме того органами охраны границы ведется переоформление земельных участков, которые уже отведены и используются пограничным ведомством», — отмечается в публикации.

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14 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150-километровый участок украинско-венгерской границы фактически является частным, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему. Он указал, что эта территория поделена на земельные участки, которыми поселковые советы наделяли местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, там была выстроена коммуникация. Главный военный прокурор Украины добавил, что собирается доложить о сложившейся ситуации генеральному прокурору страны Юрию Луценко. «Так не может продолжаться», — резюмировал он.

Днем ранее в Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Организаторы акции заявляли, что выступают за «самоопределение Закарпатья и за свободу национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины». Митинг был организован венгерской партией «Йоббик». От партии на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, который был одет в футболку «Крым – это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».