Финляндия отказалась исключить возможность вступления в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Хельсинки не исключает возможность своего вступления в НАТО, несмотря на то, что не считает Россию угрозой своей безопасности.

«Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. (...) Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми — и прежде всего с нашими соседями — поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее», — рассказал он.

Сойни добавил, что Финляндии не стоит исключать возможность вступления в НАТО. «Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — указал министр.

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Также он указал, что Евросоюз заинтересовало предложение Москвы о миротворцах в Донбассе.

«Российская инициатива относительно миротворцев на востоке Украины вызвала определенный интерес в Евросоюзе. И мы хотим услышать больше», — сказал он. «Страны ЕС его не отвергли, но нам нужно его изучить», — добавил Сойни.

Отвечая на вопрос, почему Хельсинки не выступит за отмену антироссийских санкций, Сойни заявил: «Финны славятся своей прагматичностью. Мы уважаем своих соседей — надеюсь, это взаимно. Но то, что произошло на Украине и в Крыму, для нас неприемлемо, отсюда и санкции. Которые будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности».

В мае посол Финляндии в России Микко Хаутала заявил, что эта страна не планирует вступать в НАТО. Он добавил, что у страны есть право самим определять внешнюю политику, однако пока у Хельсинки нет планов по присоединению к блоку.

17 июня прошлого года президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не может отказаться от возможности подачи заявки на вступление в НАТО и сделает это в том случае, если увидит «явное ухудшение ситуации в области безопасности». По словам главы государства, вопрос присоединения страны к альянсу в любом случае должен быть вынесен на общенациональный референдум.

Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО активизировалась в связи с кризисом на Украине. Сторонники присоединения к блоку говорят, что альянс сможет защитить страну от агрессии со стороны России. Противники вступления настаивают, что это может привести к ухудшению отношений с Москвой.